VIDÉO - Contre-offensive ukrainienne : "Il y a quand même des résultats", nuance sur LCI l'ambassadeur français

Invité de LCI mercredi matin, l'ambassadeur de la France en Ukraine, Gaël Veyssière, a fait le point sur la position de Paris. Il a insisté sur le maintien et le renforcement de l'aide fournie à Kiev. Dans le même temps, le diplomate estime que la contre-offensive ukrainienne ne doit pas être présentée comme un échec.

Gaël Veyssière se refuse à évoquer un échec, lorsqu'il décrit la contre-offensive de l'armée ukrainienne. Certes, "les résultats sont très déconnectés par rapport à ce qui avait été annoncé", reconnaît l'ambassadeur de France en Ukraine, ce mercredi 15 novembre sur LCI, mais "il y a quand même des résultats", selon lui. Si les avancées ne sont pas aussi importantes qu'espérées, certains succès sont à souligner à ses yeux, "notamment en mer Noire, avec une flotte russe largement repoussée vers l'est". Il ajoute qu'à l'heure actuelle, "les Ukrainiens progressent dans le sud et ont établi de petites têtes de pont sur le Dniepr". Prudent, l'ambassadeur appelle aussi à la patience, puisque la contre-offensive est "toujours en cours".

Par ailleurs, l'aide à l'Ukraine apportée par l'UE et la France ne faiblit pas, au contraire, a poursuivi l'ambassadeur. Elle "se poursuit et s'intensifie", en essayant au maximum "d'être réactive". Un soutien réitéré alors que débute "la préparation de l'hiver" et que l'on "s'attend à des frappes russes importantes".

Nommé en juillet, le diplomate souligne que la mobilisation des Vingt-Sept évolue. À l'heure actuelle, "on n'est plus dans la toute première phase, où les Ukrainiens avaient besoin de tout", souligne-t-il. "Ils ont désormais des besoins ciblés, c'est ce que leur chef d'état-major a indiqué. L'objectif est de répondre au plus près aux besoins ukrainiens et de produire en Ukraine, avec les Ukrainiens." En tenant compte de cette situation, l'ambassadeur estime nécessaire de "produire plus d'armes et de munitions", mais aussi de localiser la production "en Ukraine, pour qu'elle soit plus proche des combats".

Depuis quelques semaines, les observateurs s'interrogent sur l'opportunité d'entamer des négociations entre l'Ukraine et la Russie. Une hypothèse que la France ne soutient pas pour le moment, préférant suivre la volonté des officiels ukrainiens. "Le président de la République l'a redit : notre position est de soutenir les Ukrainiens. C'est à eux de dire quand des négociations devront être engagées", explique le diplomate. "Les Ukrainiens ont annoncé qu'ils se battront tout l'hiver, ils essaient de reconquérir leur territoire", poursuit-il. Pour autant, Gaël Veyssière reconnaît que "la situation est évolutive" et estime que "bien sûr", il sera nécessaire "d'engager un jour des négociations." Des échanges qui seront impératifs dans le futur puisque "à la fin, il faudra arriver à une paix".