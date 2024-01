VIDÉO - Guerre en Ukraine : le "Izdeliye 55", ce nouveau drone russe qui inquiète Kiev

Une entreprise russe serait parvenue à concevoir un drone résistant à toute forme de brouillage. Une spécificité qui, si elle venait à se confirmer, pourrait faire des dégâts dans les rangs ukrainiens. TF1info vous en dit plus cette potentielle nouvelle arme.

Un mini drone redoutable entre les mains de la Russie ? L'entreprise Zala Aero serait parvenue à élaborer un appareil qui pourrait faire des ravages sur le terrain de guerre ukrainien. Ce drone kamikaze serait en effet résistant à toute forme de brouillage, selon son fabricant.

Présenté il y a quelques jours, le "Izdeliye 55" ("Article 55", en français) est un drone à courte portée, d'environ 50 km. Équipé d'un lanceur à distance, il coute environ 30.000 dollars pièce et pourrait embarquer une charge de 5 kilos. L'engin est un quadricoptère, prenant la forme d'un X.

Une intelligence artificielle embarquée

Selon Zala, il serait "invulnérable aux systèmes de guerre électronique ennemis". En clair : il résisterait à toute forme de brouillage. Notamment car, comme le drone russe Lancet, il serait doté d'une intelligence artificielle embarquée.

Une information à prendre avec des pincettes. En effet, le constructeur précise que le drone fournirait à celui qui l'a lancé une vidéo en full HD jusqu'au moment de l'impact. Et donc, qu'il émettrait un signal, rendant théoriquement possible son traçage.

Invité sur LCI, Marc Chassillan, expert en système d'armes, a estimé qu'il faut "démystifier" les caractéristiques vantées par le fabricant russe. "Des missiles capables de trouver leur cible tout seuls s'appellent des 'tir et oubli'. Cela existe depuis longtemps, a précisé l'ingénieur. C'est notamment le cas du Javelin américain, qui a causé tant de dégâts dans les colonnes russes en février 2022. Il suffit de donner au missile une position presque approximative de la cible et il se débrouille tout seul. Il est capable de monter jusqu'à 150m d'altitude, avec son œil électronique, il analyse le terrain, cible la cible et fonce dessus."

Selon Marc Chassillan, ce nouveau drone russe reflète quoi qu'il en soit "une certaine hybridation des technologies entre des drones pas chers, systématiquement télécommandés par un humain, et des technologies de missiles 'tir et oubli' pour la première fois intégrées à un drone."