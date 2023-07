VIDÉO - Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine défend l'arrestation des citoyens russes qui critiquent Moscou

Depuis le début de l'offensive des troupes russes en Ukraine et l'adoption de lois interdisant toute parole critique, plusieurs médias indépendants russes ont été obligés de suspendre leurs activités ou de quitter le pays et de nombreux opposants se sont exilés ou ont été emprisonnés. Par ailleurs, des milliers d'amendes et plusieurs lourdes peines de prison ont visé pêle-mêle anonymes, militants et intellectuels. Pour les autorités russes, "il est hors de question qu'il y ait des contestations quelconques contre des événements qui ne se déroulent pas du tout comme prévu", estime sur LCI Yves Doutriaux, ancien ambassadeur de la France à l'OSCE.