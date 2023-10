VIDÉO - Guerre Israël-Hamas : comment l'armée israélienne déploie ses troupes près de Gaza

Israël continue de déployer ses troupes pour une offensive terrestre sur le nord de la bande de Gaza, au neuvième jour de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas. "Nous sommes déployés le long de la bande de Gaza avec nos forces terrestres, nous nous préparons pour la prochaine étape de l'opération", a déclaré, ce dimanche 15 octobre, un porte-parole de l'armée, Jonathan Cornicus. L'armée affirme être dans l'attente d'une "décision politique".

À l'antenne de LCI, le général François Chauvancy, également consultant géopolitique, détaille la façon dont Tsahal, l'armée israélienne, se prépare à une offensive. "Il y a d'une part les frappes aériennes, qui façonnent physiquement le terrain. Pendant ce temps, vous avez toutes les forces terrestres, qui sont une douzaine de brigades actives, et 15 à 20 brigades de réserve qui se mettent en place", décrit-il.

Ces troupes terrestres se massent à la frontière nord-est de Gaza et sont constituées de brigades blindées et de brigades mécanisées. "Les chars sont là pour entrer dans la ville, parce qu'ils assurent le plus de protection, et ont des capacités de tir à distance. Et les mécanisés, ce sont les fantassins qui vont prendre maison par maison, rue par rue, et fouiller la ville", détaille le général François Chauvancy.