VIDÉO - Qu'est-ce que le "Burevestnik", premier missile russe à propulsion nucléaire ?

Les préparatifs seraient en cours en Russie et la base de Pankovo, dans le nord du pays, serait fin prête. Selon des informations du New York Times, Moscou s'apprêterait à tester son "Burevestnik". Dans une enquête publiée mardi 3 octobre, le quotidien évoque des images satellites et des prises de vue aériennes de la base arctique montrant des mouvements d'avions et de véhicules "similaires aux préparations qui ont précédé de précédents tests" de ce missile en 2017 et 2018. Le test pourrait même avoir déjà été conduit, pointe le New York Times.