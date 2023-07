VIDÉO - Le Brésil, véritable nid d’espions russes ?

Rio serait-il devenu un véritable nid d'espions russes ? Plusieurs arrestations au cours de derniers mois, en plein conflit en Ukraine, interpellent les autorités brésiliennes et européennes. L’une des couvertures les plus spectaculaires reste celle de Viktor Muller Ferreira. Officiellement, ce Brésilien d’une trentaine d’années ayant étudié en master à Washington allait tout juste commencer un stage de six mois à la Cour pénale internationale de La Haye (Pays-Bas).