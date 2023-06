VIDÉO - "Il est mort à proximité immédiate de l'épave qu'il chérissait le plus", l'hommage à Paul-Henri Nargeolet d'un de ses proches

Et de préciser que son ami "est mort à proximité immédiate de l'épave qu'il chérissait le plus. Je n'y vois rien au fond qui me console. Je suis juste un peu désespéré. On perd un remarquable spécialiste". "Demain, je devais lui remettre une médaille, pour toute son œuvre et nous avoir fait rêver. Je suis très éprouvé", a conclu Michel L'Hour.

Ce proche de Paul-Henri Nargeolet a aussi exprimé son soulagement que les cinq passagers n'aient "pas connu l'angoisse de se retrouver coincés dans une cellule sous la mer. L'accident, ils ne l'ont même pas vécu. Ils ont été tués dans la micro-seconde qui a suivi l'implosion". Et d'analyser : "L'implosion est certainement liée à de la surpression, la coque n'a pas résisté. On peut imaginer que cela s'est produit assez bas. Cela veut dire que ce sous-marin avait de vraies faiblesses de structure".