VIDÉO - Japon et États-Unis veulent développer un intercepteur de missiles hypersoniques

Un accord commun pour avoir un coup d'avance. Selon le quotidien nippon Yomiuri, le Japon et les États-Unis devraient concevoir conjointement un nouvel intercepteur pour contrer les missiles hypersoniques notamment développés par la Chine, la Russie et la Corée du Nord. Cet intercepteur devra être capable de voler à basse altitude et à grande vitesse mais également de réagir aux changements de trajectoire, imprévisibles, de ces armes à la technique avancée. L'objectif affiché est d'abattre les missiles en vol, avant qu'ils ne se rapprochent du sol.