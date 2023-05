VIDÉO - Le C919, premier avion de ligne de conception chinoise pour concurrencer Airbus et Boeing

La Chine, qui cherche à devenir autonome dans le secteur des technologies, a beaucoup investi dans la production de ce premier avion de ligne de conception chinoise. L'aéronef est construit par l'entreprise d'État Comac. Zhang Yujin, son directeur général adjoint, a indiqué en janvier au média The Paper, soutenu par le pouvoir, que l'entreprise avait enregistré plus de 1200 commandes pour son appareil, et qu'elle prévoyait d'accroître d'ici à cinq ans ses capacités de production annuelle à 150 modèles.

Face à elle, l'européen Airbus et l'américain Boeing ont fait du marché asiatique, et de la Chine en particulier, des objectifs prioritaires, espérant tirer parti de la demande croissante de vols émanant d'une classe moyenne de taille conséquente. En avril, Airbus a annoncé qu'il doublerait ses capacités de production en Chine et signé un accord pour construire une deuxième chaîne d'assemblage à Tianjin, dans le nord-est du pays, pour l'A320.