Le Cannet solidaire avec les réfugiés ukrainiens

Elles s'embrassent sans même se connaître. Irina, arrivée tout juste d'Ukraine avec son fils, découvre sa famille d'accueil. Une première rencontre pleine d'émotion. Cette famille du Cannet (Alpes-Maritimes) s'est portée volontaire pour accueillir des réfugiés, une évidence pour elle. "On ne peut pas rester comme ça. On a du temps, on ne travaille plus, donc on a du temps à leur consacrer", lance la mère de famille.