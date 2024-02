VIDÉO - Le chef du Hamas à Gaza, caché dans un tunnel ? Ce que montrent les images présentées par l'armée israélienne

L'armée israélienne le considère comme le cerveau des attaques meurtrières du 7 octobre. Yahya Sinouar, chef du Hamas à Gaza, n'avait pas été vu depuis. Une vidéosurveillance diffusée par Tsahal le montrerait se déplaçant dans un tunnel de Gaza trois jours après le raid.

L'armée israélienne a diffusé ce mardi, pour la première fois, une vidéo montrant selon elle le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinouar, dans un tunnel le 10 octobre, trois jours après les attaques meurtrières du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien. Sur les images, que l'on peut retrouver dans la vidéo de LCI en tête de cet article, on voit un homme de dos, marchant dans un tunnel avec trois enfants et un homme plus jeune. Selon Tsahal, la vidéo provient d'une caméra de surveillance découverte lors d'une opération des forces spéciales israéliennes. C'est "le résultat de notre traque, qui ne s'arrêtera que lorsque nous l'aurons capturé mort ou vivant", a affirmé le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, en présentant la séquence.

Sinouar n'a pas été vu depuis le raid du 7 octobre

Selon l'armée, la vidéo montre le cerveau présumé de l'attaque du 7 octobre, qui "s'enfuit avec ses enfants et l'une de ses épouses, conduit par son frère Ibrahim Sinouar". L'authenticité de cette vidéo en noir et blanc n'a pas encore pu être identifiée de façon indépendante, et Tsahal n'a pas précisé où elle a été tournée.

La semaine dernière, le ministre israélien de la Défense avait affirmé que Yahya Sinouar était "en fuite" et allait "de cachette en cachette", alors que les forces israéliennes qui avancent dans le sud de la bande de Gaza continuent de bombarder Khan Younès, sa ville natale. Yoav Gallant estimait que Sinouar était désormais "incapable de communiquer avec son entourage", et qu'il ne s'occupait plus que "de sa survie personnelle".

Yahya Sinouar a rejoint le Hamas en 1987 lors de la fondation du groupe par l'influent cheikh Yassine. Il a passé plus de 20 ans dans les prisons israéliennes avant d'être libéré en 2011 et a progressivement accru son emprise sur le mouvement palestinien à Gaza avec, à son service, sa branche militaire, les brigades al-Qassam. Âgé aujourd'hui de 61 ans, il serait le concepteur du raid qui a fait près de 1200 morts sur le sol israélien le 7 octobre 2023, et au cours duquel 240 personnes ont été prises en otage.