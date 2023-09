VIDÉO - Le défi du relogement d'urgence pour les 65.000 Arméniens qui ont fui l'enclave du Haut-Karabakh

Parmi ceux qui fuient les attaques de leur terre natale par l’Azerbaïdjan, on retrouve une grand-mère, Angela. On lui a attribué un lieu d’accueil à 150 kilomètres. "Je ne connais personne là-bas, et on ne m’a donné aucune adresse. Je ne sais pas ce que je vais y faire", nous confie-t-elle, désemparée.

Comme elle, à ce jour 65 000 réfugiés ont quitté le Haut-Karabakh, soit plus de la moitié de la population de ce petit territoire arménien qui rêvait d’autonomie. À ce rythme-là, il n’y restera plus personne dans les prochains jours.