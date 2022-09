Le dernier voyage d'une reine

Un cercueil en chêne était drapé de l’étendard royal et d’une couronne de fleurs. Elisabeth II ne reviendra plus à Balmoral. C’est son dernier voyage à travers l’Écosse, mais aussi la dernière fois que les Écossais peuvent sur son passage lui témoigner par leur présence respectueuse, amour et reconnaissance. Dans le cortège pour l’accompagner : sa sœur, la princesse Anne, ses fils, le prince Edward et Andrew, ses petites filles, les princesses Béatrice et Eugénie. Une famille et tout un peuple.