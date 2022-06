Le grand format : apprendre l’Allemand en trois mois, épisode 3

Depuis huit mois, il a tout essayé : les applications sur smartphone, les précepteurs sur Internet, et même les cours particuliers. Apprendre l'Allemand ne tolère aucun relâchement. Et il est temps de mesurer ses progrès. Après des semaines d'efforts plus ou moins réguliers, il a décidé de poursuivre mon apprentissage en Allemagne, à Stuttgart. Son objectif, parler Allemand le plus possible.