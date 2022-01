Le grand format : le Karité ou l'or vert du Ghana

Aujourd'hui réputé dans le monde entier, l'arbre sauvage sur lequel pousse la noix de karité est très répandu dans la Nord du Ghana. Ici, le karité est surnommé l'or des femmes. Ces noix vertes et puis noires une fois mûre ont changé le destin des femmes de la région. Et pour cause, elles sont utilisées partout dans le monde dans nos cosmétiques et produits alimentaires.