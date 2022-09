Le jour où… Nicolas Sarkozy et Carla Bruni furent reçus par Elizabeth II au château de Windsor

En mars 2008, Nicolas Sarkozy effectue la première visite d'un chef d'État français en Grande-Bretagne depuis celle de Jacques Chirac en 1996. Le travailliste Gordon Brown est Premier ministre, et des discussions sont prévues autour de l'engagement en Afghanistan et de l'immigration illégale par la Manche. Des sujets qui intéressent moins la presse britannique que Carla Bruni, l'épouse de Nicolas Sarkozy depuis le mois précédent, et véritable vedette de ce déplacement présidentiel.

Nicolas Sarkozy a reçu une équipe de TF1 pour évoquer ce souvenir marquant, dans un entretien que vous pouvez retrouver en tête d'article. Les ors de la monarchie britannique, le faste de Windsor, mais surtout la force incomparable d'Elizabeth II.