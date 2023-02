VIDÉO - Le manque de pluie et la marée basse mettent certains canaux de Venise à sec

"Environ 70% des phénomènes de basse marée surviennent justement en cette période, de janvier à février", explique-t-il à l'AFP. Mais cette année, elles sont accompagnées d'une pression atmosphérique élevée au sein d'un anticyclone empêchant l'arrivée de perturbations. Or, celles-ci, apportant vent et pluie, amplifient habituellement l'amplitude des marées, ce qui n'est pas le cas cette année.

"Jusqu'en 2007-2008, on assistait (à ce phénomène, NDLR) tous les ans, puis nous n'avons plus eu de basses marées comme celles enregistrées ces derniers jours", a encore observé Alvise Papa. La vision de canaux vides est d'autant plus paradoxale que la Cité des Doges est d'habitude menacée par le phénomène inverse de l'"acqua alta", une marée particulièrement haute qui inonde régulièrement la célèbre place Saint-Marc. Une invasion qui divertit les touristes, mais met en péril les fondations des vieux palais de la Sérénissime, classée au patrimoine mondial de l'Unesco.