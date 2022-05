"Sept à Huit" - "Séquestré dans 15 mètres carrés" : le calvaire des habitants confinés de Shanghai

Guillaume n'a pas supporté ces conditions d'isolement. Traumatisé par sa propre expérience, il a fui Shanghai pour se réfugier dans une région chinoise qui n’est pas confinée. Pendant sa quarantaine, il assure avoir été maltraité. "On me met dans une chambre, on m’enferme à clé. Donc, je me retrouve séquestré dans 15 mètres carrés. Il n’y a pas d’eau, pas de serviette, pas de papier toilette, pas de savon, pas de dentifrice. Le lavabo était rouge de crasse, les infirmières rentrent à partir de 5h du matin pour faire les premiers tests. Je ne sais toujours pas pourquoi je suis là et je n'ai aucune idée de combien de temps mon enfermement va durer", se remémore Guillaume. Au bout d’une semaine, un médecin lui confiera finalement qu’il n’a jamais été testé positif.