VIDÉO - États-Unis : le "miraculé de Thanksgiving" raconte sa terrible nuit en mer

La veille, il était sur un bateau de croisière avec sa sœur au bar. Vers 23 heures, il est parti aux toilettes et n'en est pas revenu. Alerté, le personnel a fouillé le bateau, mais n'a trouvé aucune trace de James. L’homme était en fait passé par-dessus bord, ce dont il n'a aucun souvenir aujourd'hui. "Je ne me souviens pas être parti aux toilettes. Je ne me souviens pas non plus être tombé du bateau. Je ne sais pas comment c’est arrivé. J’ai repris conscience quand j’étais dans l’eau".