Le monde de Makoko : une Venise de misère au Nigeria

DOCUMENT – Au Nigeria, la misère côtoie l'opulence d'une façon spectaculaire. À Lagos, la capitale, des quartiers cossus pour multimillionnaires entourent le plus grand bidonville lacustre au monde, Makoko.

À la force des bras, toute la journée, ils pêchent du sable par trois mètres de fond. Plus ils creusent, plus ils doivent aller chercher le sable loin sous la surface. En moins d'une heure, les six hommes remontent plus d'une tonne de sable pris à la mer. Cette marchandise, ils vont la vendre 10 000 nairas nigérians, l'équivalent de 25 euros. Le sable est, là-bas, un matériau essentiel qui permet de bâtir des maisons au beau milieu de l'eau. Sur une lagune, au cœur de la cité lacustre, le sable est utilisé pour les fondations des cabanes.

C'est Makoko, le plus grand bidonville flottant au monde, une Venise postapocalyptique au cœur de Lagos, une des villes les plus riches d'Afrique. La capitale économique du Nigeria est un eldorado de 20 millions d'habitants. Grâce aux pétrodollars, les nouveaux quartiers fleurissent le long de la lagune. Là-bas, les loyers dépassent les prix parisiens. Et pour les grandes fortunes, les promoteurs créent d'immenses îles artificielles.

Les laissés-pour-compte de la croissance, eux, s'entassent dans des bidonvilles, comme celui de Makoko, entre 150 000 et 300 000 habitants. C'est, au moins, autant que la population de Clermont-Ferrand. C'est une ville dans la ville, organisée en huit districts, un monde à part, avec ses lois, ses codes et ses petits business.

