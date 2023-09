Le pape François et sa "Papamobile" remonteront l'avenue du Prado à Marseille

"Toutes les personnes qui le souhaitent pourront venir accueillir le pape François sur l’avenue du Prado (à partir de 15H30) et suivre la célébration sur des écrans géants", a-t-il ajouté.

Le diocèse de Marseille organise du 17 au 24 septembre des rencontres autour des thèmes des migrations et du changement climatique, auxquelles le pape est invité pour rencontrer les évêques et des jeunes. Il arrivera le vendredi 22 septembre et repartira le 23 septembre. À noter que la dernière visite d'un pape à Marseille remonte à près de 500 ans, en 1533.