VIDÉO - Le Parlement européen ébranlé par la découverte d'un système de corruption présumé

Un défaut de transparence toucherait-il le Parlement européen ? Et faut-il, le cas échéant, changer les règles d'éthique des députés ? C'est en tout cas ce que défend Me Elise Van Beneden, présidente de l'association d'anticorruption Anticor : "Il faut mettre en place des contrôles, des contre-pouvoirs, les favoriser, et surveiller l'activité de nos parlementaires", exhorte-t-elle. La présidente du Parlement européen Roberta Metsola a convoqué une réunion d'urgence demain à Strasbourg. La liste des personnes impliquées pourrait s'alourdir dans les prochaines semaines.