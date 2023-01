VIDÉO - Le Pérou enfermé dans une spirale de violences

Loin de s'essouffler, le mouvement de protestation contre la présidente socialiste Dina Boluarte semble repartir de plus belle depuis la fin de la trêve de Noël. Une toute première manifestation a même eu lieu jeudi dans la capitale Lima, où ils étaient des milliers à défiler dans le centre historique, à l'appel d'un conglomérat de collectifs sociaux, de syndicats et de partis de gauche. Ici comme ailleurs, les contestataires réclament la démission de la présidente, des élections présidentielles et législatives immédiates.