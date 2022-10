Le pont de Crimée attaqué : un camouflet pour Poutine

Autre élément laissant penser à un travail d'expert, l'explosion a eu lieu en même temps que le passage d'un train citerne et plus encore, entre deux piliers. D'après le Général François Chauvancy, consultant en géopolitique et questions militaires, "le hasard existe, mais là quand même, le hasard fait bien les choses. Le camion explose, il y a les citernes de carburant qui donne une dimension autre à cette attaque. Pour moi, il ne peut y avoir que du renseignement".