Objectif de la mission : renforcer la coopération entre l'Hexagone et ses partenaires et lutter contre l'Etat islamique en Syrie ainsi qu'en Irak. Pour agir en sécurité, l'emblématique porte-avions ne navigue jamais seul. Autour de lui, il y a le groupe aéronaval, son escorte. Le Charles de Gaulle démarre aujourd'hui sa quatorzième mission et ne reviendra qu'en avril. Depuis 2001, il a parcouru l'équivalent de 24 tours du monde.