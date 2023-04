Le présentateur Tucker Carlson, influente et controversée star de la droite américaine, écarté de Fox News

Selon le communiqué, l'émission diffusée vendredi 21 avril était donc sa dernière. Pourtant, vendredi dernier, il était apparu, détendu, mangeant de la pizza et lançant aux téléspectateurs "A lundi ! ". Depuis lundi, différentes personnalités se relaient pour prendre l’antenne en lieu et place de Tucker Carlson. Il ne s’agirait pas ici d’une décision murement réfléchie par la star de Fox News puisque, selon le Los Angeles Times, il a été licencié, et ce, par Rupert Murdoch, propriétaire du média conservateur, en personne. Une information portée à sa connaissance le jour de l’annonce, dix minutes avant qu’elle ne soit rendue publique, selon cette fois le Wall Street Journal.

Plusieurs éléments auraient joué dans la décision d’évincer le visage le plus célèbre de Fox News. Une plainte pour discrimination d’abord, qui le vise et émane de son ancienne collaboratrice, Abby Grossberg. La plaignante affirme avoir été victime d'intimidation de la part de Tucker Carlson et soumise à des commentaires antisémites. Les trop nombreuses sorties complotistes du présentateur ensuite, qui ont pu librement passer à l’antenne. Hormis ses propres opinions, comme ses critiques du mouvement Black Lives Matter après le meurtre de George Floyd par la police, Tucker Carlson a partagé en direct plusieurs théories alternatives, défendues par l’ultra-droite américaine. Et a contribué à répandre l’idée que l’insurrection au Capitole était orchestrée, comme avec la diffusion de ces images du chaman QAnon, escorté par la police.