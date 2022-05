Le retour de la burqa en Afghanistan

Des infractions sanctionnées d'avertissements de trois jours de prison, voire d'un procès pour les chefs de familles. En mars dernier, les talibans interdisaient les écoles aux jeunes filles, l'université et les déplacements non justifiés pour toutes les femmes. "Ça ne veut plus rien dire de vivre en Afghanistan. On se sent prisonnières. On peut juste dormir et vivre selon leurs volontés", rapporte Narges Nesar, militante des droits des femmes à Kaboul.