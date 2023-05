Le retrait de Bakhmout en échange des positions russes ? L'étonnante proposition de Wagner à l'Ukraine

Cette offre aurait été réitérée à plusieurs reprises par Prigojine. Sans succès. Toujours selon le Washington Post, cette proposition a été refusée par l'Ukraine. "Kiev a rejeté l'offre parce que les officiels ukrainiens n'ont pas confiance en Prigojine et ont eu des doutes sur la sincérité de ces propositions", écrit le quotidien.

Cette information, si elle se confirme, vient toutefois s'ajouter aux récentes critiques du patron de Wagner à l'égard de Moscou et de son armée. Ces derniers jours, Evgueni Prigojine a ainsi chargé les troupes russes qui "fuient" leurs positions près de Bakhmout. Plus tôt, il avait accusé l'état-major russe d'être responsable de "dizaines de milliers de tués et blessés" russes en Ukraine.