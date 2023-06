Le Royaume-Uni a "intercepté" 21 appareils russes aux confins de l'Otan en 21 jours

"Ces interceptions rappellent de manière aiguë la valeur de la défense collective et la dissuasion qu'apporte l'Otan", explique dans un communiqué le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace. "La RAF a œuvré aux côtés de nos alliés durant les trois dernières semaines pour faire en sorte que les États membres et nos pays partenaires soient protégés, et ils peuvent avoir l'assurance de notre soutien continu pour renforcer la sécurité européenne aux côtés de ceux qui partagent nos valeurs", a-t-il ajouté.