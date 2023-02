Le séisme en Turquie ressenti jusqu'au Groenland : comment expliquer une telle intensité ?

Selon des chiffres provisoires établis lundi soir, plus de 3700 personnes ont péri. Un bilan provoqué avant tout par la puissance de l'évènement, sans précédent en Turquie depuis le tremblement de terre en 1999, et survenu dans une région très peuplée. D'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter, le premier séisme a frappé à 4h17 (heure locale) le district de Pazarcik et tous ceux qui dormaient se sont trouvés "coincés quand leur maison s'est effondrée", relève Roger Musson, chercheur associé au British Geological Survey. La plupart des destructions se trouvent sur une zone sismique : la faille est-anatolienne, rompue sur près de 200 kilomètres. Par ailleurs, son épicentre se situe à quelque 18 kilomètres sous la terre, ce qui est peu profond et explique une secousse ressentie au Liban, à Chypre et jusqu'au Groenland.

Mais à 11h24, un second séisme de magnitude 7,5 a frappé Ekinozu. "Nous appelons ça un doublé. Il s'agit de deux tremblements de terre de magnitude comparable, mais ne se produisant ni au même endroit, ni au même moment", explique Steven Hicks, sismologue à l'Impérial Collège de Londres, sur TF1. Des répliques par centaines vont ensuite se multiplier inéluctablement dans plusieurs villes à forte densité. Chacune d'elles risque de détruire des immeubles vétustes et déjà fragilisés. Que faire alors pour les habitants ? Yann Klinger, directeur de recherches à l'Institut physique du globe de Paris, suggère dans la mesure du possible de sortir des bâtiments à risque "probablement fortement endommagés par les deux secousses". "Des évacuations rendues toutefois très difficiles par la neige qui recouvre largement la région. Cela complique tout évidemment", précise-t-il.