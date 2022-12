VIDÉO - Le Serpent : le parcours glaçant du serial-killer français, Charles Sobhraj

"Il reconnaît que c’est un escroc et qu’il endormait les gens pour les dépouiller. Mais pour lui, c’est un aventurier et il n’est surtout pas un assassin. Il dit qu’il n’a tué personne. C’est un personnage hors-du-commun", a déclaré Jean-Charles Deniau, journaliste et auteur du livre "Moi, le serpent". Pour lui, la vie de Charles Sobhraj est digne du plus fou des romans et d'une série à succès sur Netflix. En juillet 1976, il est arrêté en Inde après avoir essayé de droguer un groupe de plus d'une vingtaine de touristes français dans un hôtel de New Delhi. Charles Sobhraj est accusé du meurtre d'un autre touriste français, Luc Salomon, retrouvé empoisonné dans un hôtel de Bombay.

En mai 1982, il est condamné à la prison à vie par un tribunal de Bénarès pour le meurtre, en 1976, d'un touriste israélien, Alan Jacob, mais acquitté en appel l'année suivante faute de preuves. Condamné par ailleurs, il est maintenu en prison. Fin 1985, l'Inde décide son extradition vers la Thaïlande, qui le réclame notamment pour les meurtres d'un touriste turc et d'une jeune Américaine, Teresa Knowlton. Il risque la peine de mort. Pour échapper à cette extradition, Sobhraj s'évade en mars 1986 après avoir offert à ses gardiens des bonbons et des gâteaux mêlés de somnifères. Au terme de 22 jours d'une vaste chasse à l'homme, il est arrêté dans un restaurant de Goa.