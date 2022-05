VIDÉO - Ukraine : le témoignage glaçant de Youra, 15 ans, dont le père a été tué sous ses yeux

Dans la foulée, les coups de feu surprennent le jeune homme, tétanisé. Les impacts sont encore visibles sur une clôture. "Après ça, il a également tiré sur mes mains. Mais la balle est passée entre mon pouce et mon index et m’a éraflé le pouce", continue l'adolescent. Il réalise ensuite que son père vient d’être tué à bout portant, sous ses yeux. "Quand je me suis levé. J’ai vu une grande mare de sang autour de lui", lance-t-il d'un ton mécanique.

Le père de Youra avait 47 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 21 avril dernier.