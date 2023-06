Sous-marin disparu près du Titanic : un navire français va se joindre aux recherches

Exploité par l'entreprise américaine OceanGate, le petit sous-marin touristique Titan a commencé sa descente vers l'épave du Titanic le 18 juin, mais a perdu le contact avec la surface moins de deux heures plus tard, ont indiqué les autorités. Les recherches aériennes, infructueuses durant toute la journée de lundi, ont repris ce mardi dans la matinée. En parallèle, des recherches sont menées en surface par des garde-côtes américains et canadiens, mais sans succès pour l'instant. Les réserves en oxygène à bord du submersible sont prévues pour une durée de 96 heures, soit quatre jours tout au plus.