VIDÉO - Le typhon Doksuri met Pékin et une partie de la Chine en alerte rouge

Arrivé la veille par le sud-est du pays et ayant provoqué d’importants dégâts matériels, Doksuri se déplace maintenant vers le nord et doit s’accompagner de pluies torrentielles. Jusqu’à 60 centimètres de précipitations sont attendus dans diverses localités, qui se sont barricadées. Dans la capitale, des parcs, des lacs et des voies sur berges ont été fermés au public ce samedi par précaution. Son intensité doit tout de même baisser ces prochaines heures, alors que des rafales de 175 km/h ont pu être observées jusqu'ici.

Au cours des derniers mois, la Chine a été exposée à des conditions météorologiques extrêmes et des températures inhabituelles, aggravées par le changement climatique en cours. Début juillet, Pékin et sa région avaient battu des records de températures avec plus de 40°C relevés.