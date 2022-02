VIDÉO - L'Etna crache des cendres, les vols en Sicile perturbés

L'Etna, dont la majestueuse silhouette (1250 km2 de superficie et 3357 mètres de haut) domine l'Est de la Sicile et notamment la ville portuaire de Catane, avait formé dans la matinée une coulée de lave et un panache de fumée et de cendres. L'ensemble s'étendait sur plus de dix kilomètres, selon la Protection civile de Sicile, le service local des secours. Des cendres sont tombées sur les routes, les balcons et les toits de plusieurs centres urbains de la région, notamment à Milo et Acireale.