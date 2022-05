Législation sur les armes : l’impossible réforme

Incarnation de cette impuissance, le président Obama et ses larmes après un énième massacre en 2016. Sa tentative de régulation grâce à un contrôle des antécédents judiciaire et psychiatrique n'a pas abouti. La principale raison de ce blocage est le deuxième amendement de la constitution qui affirme que le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne doit pas être transgressé. Un droit suprême, quasiment impossible à modifier.