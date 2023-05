VIDÉO- Les Américains sont à court de Chartreuse, mais les moines français refusent d'en produire plus

Depuis quelques mois aux États-Unis, les bouteilles de Chartreuse, exclusivement fabriquées en France, se font rares. Dans une boutique spécialisée de Washington que nous avons visitée, on constate que tous les alcools français sont bien là, à l'exception de l'élixir des moines. Les fournisseurs ne cèdent à ce caviste que six bouteilles de Chartreuse par semaine au maximum. Elles partent en quelques minutes, et à prix d'or. Aux États-Unis, les ventes de Chartreuse ont doublé en trois ans. Les Américains en raffolent dans leurs cocktails, tandis que sur Internet, les recettes à base de cette liqueur made in France pullulent.