La Corée du Nord ne se contente pas d'intimider son voisin du Sud avec des tirs de missiles. Elle lui a envoyé ces derniers jours des centaines de ballons avec des déchets à l'intérieur. Malgré la psychose, c'est une vieille tradition dans le conflit.

Ces derniers jours, les Sud-Coréens ont vu de drôles de ballons pulluler dans le ciel. Une fois au sol, la vision est moins onirique. Ceux-ci contenaient tantôt des excréments d'animaux, tantôt des détritus de toutes sortes. "Divers objets contaminés, tels que des mégots de cigarettes, du compost, des piles usagées et des morceaux de tissus, ont été trouvés dans les ballons. Nous continuons d'enquêter mais nous n'avons trouvé pour l'instant aucune trace de substance chimique", a annoncé le colonel Lee Sung-Jun, responsable de l'état-major interarmées sud-coréen.

Par la seule force du vent, ces ballons envoyés par la Corée du Nord ont traversé la frontière, fait un petit bout de chemin jusqu'à la région de Séoul, et même jusqu'au Sud du pays, où certains se sont échoués dans des rizières. Depuis le mardi 28 mai, près de 1000 ballons ont été lancés par Pyongyang vers son voisin, dont 600 dimanche, selon l'état-major interarmées sud-coréen.

Comment expliquer cet étrange spectacle ?

Ces ballons sont en fait une riposte. Il y a deux semaines, en Corée du Sud cette fois, des militants envoient vers le Nord des tracts politiques, du riz, des dollars, et même des clés USB contenant des séries et de la musique sud-coréenne. Selon Pierre-Olivier François, spécialiste de la région, depuis la fin de la guerre de Corée et l'armistice de 1953, le Nord et le Sud se livrent à un autre face-à-face, symbolique cette fois. "Pendant très longtemps à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il y avait des haut-parleurs des deux côtés, où on se hurlait dessus. Du Nord vers le Sud, pour expliquer pourquoi le Nord est meilleur. Du sud vers le nord, pour expliquer pourquoi la démocratie du Sud est meilleure", nous raconte Pierre-Olivier François.

Ces haut-parleurs ont plusieurs fois été débranchés puis rebranchés à mesure que les relations s'apaisaient ou se crispaient entre les deux Corées. De la même façon, ces ballons poubelles ne sont envoyés que lorsque la situation est particulièrement tendue. Dimanche après-midi, le Nord a annoncé suspendre le lancement de nouvelle cargaison. "Nous allons temporairement suspendre la dispersion de déchets de papier au-delà de la frontière", a indiqué l'agence officielle nord-coréenne KCNA, en assurant que cette "contremesure" avait été efficace.