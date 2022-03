Les blouses blanches se mobilisent pour l’Ukraine

Pour répondre exactement à la demande locale, c’est Mykola Myroshnyk, cardiologue ukrainien, à Paris depuis trente ans, qui a dressé la liste. Pour connaître les besoins, il échange avec son gendre, médecin en Ukraine, plusieurs fois par jour. Et ce, même si au quotidien, les communications sont de plus en plus difficiles avec les équipes sur le terrain.