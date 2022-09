Les Britanniques jugent leur nouveau roi

Les Britanniques ont un nouveau roi mais ils le connaissent déjà plutôt bien. Pour un citoyen anglais rencontré devant Buckingham Palace, Charles III "ne mâche pas ses mots". D'autres le trouvent "sûr et fiable" ou encore "fort". Dans un restaurant londonien à l'heure du déjeuner, certains clients ont dû réfléchir un peu plus longtemps avant de lui trouver des qualités. Et la question "sera-t-il un bon roi ?" fait aussi débat. Si certains trouvent que le nouveau roi est trop controversé et estiment que William aurait dû succéder à Elizabeth II, d'autres ne sont pas d'accord. Ils pensent que sauter une génération dans l'ordre de succession serait injuste pour Charles.