Les chars russes aux portes de Kiev

Jeudi, un aéroport est attaqué du côté d’Hostomel. Puis un pont détruit du côté d’Irpin, à une dizaine de kilomètres du centre de la capitale. Sans savoir qui a fait sauter cet ouvrage. Mais dans la ville et dans certains quartiers, armes et munitions sont distribuées aux populations civiles. Des barrages de poids lourds et d’engins de chantier qui forment des barricades qui semblent dérisoires face à la puissance des blindés russes. Ponts et grandes avenues sont devenus des points sensibles à surveiller par des hommes à peine formés, sans casque ni gilets pare-balles. Des Ukrainiens que Vladimir Poutine accuse d’être des terroristes, toxicomanes. Le président russe appelle l’armée ukrainienne à renverser le président Zelensky.