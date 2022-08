Les chiens ciblés par les kidnappeurs aux États-Unis

Aux États-Unis, plus de deux millions de chiens seraient volés chaque année, c'est 25 fois plus qu'en France. La pratique est devenue tellement courante qu'elle porte un nom : le dognapping. Et les dognappeurs sont de plus en plus violents. Ils n'hésitent plus à menacer les propriétaires avec des fusils d'assaut. Même les célébrités ne sont pas épargnées.