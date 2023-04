VIDÉO - Les commandos Dozor, l'unité de l'ombre de l'armée ukrainienne

Son nom officiel est le "10ᵉ détachement mobile aux frontières". Mais cette unité mystérieuse des garde-frontières ukrainiens est plus connue sous le nom de "Dozor". On ne voit pratiquement jamais ses membres en action, et c'est ce qui fait toute leur force, comme l'explique sur LCI l'ancien colonel Peer de Jong, fondateur de l'institut Themiis.

"Ce sont des forces spéciales destinées à pénétrer le front", détaille ce spécialiste des questions militaires dans la vidéo que l'on peut retrouver en tête de cet article. "Dans ce conflit très conventionnel, on ne perce pas le front" avec des parachutages, poursuit-il, "ce qu'ils vont faire, c'est de la pénétration" au-delà des lignes ennemies. Des opérations commando, comme le 13ᵉ régiment de dragons parachutistes est formé à en réaliser, estime le général, si l'on cherche un équivalent dans l'armée française.