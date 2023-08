VIDÉO - Les dégâts de la tempête tropicale Hilary en Californie et au Mexique

"C'est assez incroyable, je n'ai jamais vu une chose pareille", dit un habitant. Et pour cause, c'est la première tempête d'une telle ampleur en Californie depuis 26 ans. Même la Vallée de la Mort est inondée d'une coulée de boue. L'image est rare : en moyenne, il ne tombe ici que cinq centimètres de pluie par an.