Les dons affluent pour l’Ukraine

La petite cour ne suffit plus. Les 400 mètres cubes de vêtements, aliments et médicaments sont stockés dans un entrepôt. Ce boulanger au grand cœur n'espère qu'une chose, amener un maximum d'aides aux réfugiés. Samedi, Stéphane et les bénévoles partiront en convoi, plus de quinze camions à destination de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne.