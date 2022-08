"Les droits de l’Homme sont violés" : un ancien combattant d'Azovstal dénonce le traitement des prisonniers

La Russie de nouveau sous le feu des critiques. Invité de LCI ce dimanche, Vladislav Jaivoronok a critiqué les mauvais traitements que l'armée russe inflige à ses prisonniers. "Personnellement, je n’ai pas été battu ni subi de tortures physiques. Mais je recevais une aide médicale très approximative. Les soins médicaux étaient assez simples et leur qualité pas suffisamment élevée", commence l'ancien combattant d'Azovstal. "Mes camarades blessés et moi subissions des pressions morales. Nous n’étions pas en mesure d’entrer en contact avec nos proches ou d’autres personnes. Nous n’étions pas au courant de ce qu’il se passait. Ils nous mentaient en nous disant que le monde s’était détourné de nous tous, que notre pays n’avait plus besoin de nous. Ils appliquaient des pressions et tortures psychologiques", ajoute-t-il. "Donc je peux confirmer que les droits de l’Homme sont violés", tance-t-il.