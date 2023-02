Les envahisseurs : attaques d'éléphants au Sri Lanka

C'est le cas de Sarat, 38 ans, qui a été retrouvé dans un fossé près de la route qui mène à son village. Il rentrait du travail à moto, derrière un de ses collègues, également décédé. Le corps méconnaissable n'a pu être identifié que grâce aux vêtements de l'homme. Or, pour sa famille, le vrai coupable n'est pas l'animal, mais l'Homme, qui empiète de plus en plus sur son territoire.