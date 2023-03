Les États-Unis et la Corée du Sud lancent d'importants exercices militaires, la Corée du Nord réplique

Des exercices qui sont surveillés de près par Pyongyang. Depuis ce lundi 13 mars et pour dix jours, la Corée du Sud et les États-Unis vont mener leurs plus importantes manœuvres militaires conjointes en cinq ans afin de lutter contre les menaces croissantes de la Corée du Nord. Quelques heures plus tôt, le pays voisin a annoncé avoir tiré deux missiles de croisière depuis un sous-marin.