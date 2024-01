Les États-Unis classent à nouveau les Houthis comme entité "terroriste"

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a annoncé avoir décidé de requalifier les Houthis d'entité "terroriste" avec effet dans les 30 jours. Les États-Unis avaient retiré de leur liste d'"organisations terroristes" les rebelles yéménites en février 2021. L'armée américaine a visé pour la quatrième fois en moins d'une semaine le groupe, soutenu par l'Iran, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les États-Unis ont à nouveau qualifié les rebelles yéménites Houthis d’entité "terroriste". L'annonce a été faite mercredi 17 janvier par le secrétaire d'État américain, Antony Blinken. Il s'agit de "faire en sorte que le groupe rende des comptes pour ses activités terroristes", a affirmé Antony Blinken dans un communiqué. "Si les Houthis cessent leurs attaques en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, les États-Unis réévalueront cette désignation", a-t-il indiqué.

Afin de faciliter l'aide humanitaire, les États-Unis avaient en février 2021 retiré de leur liste d'"organisations terroristes" les Houthis, un mouvement soutenu par l’Iran en guerre depuis près d'une décennie contre le gouvernement yéménite.

En optant pour la qualification d'entité "spécialement désignée comme terroriste au niveau mondial", au lieu d'"organisation terroriste étrangère", une sanction plus large interdisant les échanges, les États-Unis entendent maintenir le flot d'aide humanitaire au Yémen, dont les deux tiers de la population dépendent, a expliqué à l’AFP un responsable américain sous le couvert de l'anonymat.

"Les Houthis doivent être tenus responsables de leurs actes, mais cela ne doit pas se faire aux dépens des Yéménites", a souligné Antony Blinken. Le secrétaire d’État a précisé que des mesures seraient prises dans cette période de 30 jours "pour atténuer tout impact négatif" sur la population, confrontée à l'une des pires crises humanitaires au monde.

Des nouvelles frappes américaines contre les Houthis

En mer Rouge et dans le golfe d'Aden, les Houthis prennent pour cible des navires qu'ils estiment liés à Israël, en solidarité selon eux, avec les Gazaouis. La multiplication des attaques par les Houthis de navires marchands fait craindre un embrasement régional, et a provoqué, en réponse, des frappes américaines et britanniques. Quelques heures après que Washington a de nouveau qualifié d'entité "terroriste" les rebelles yéménites, l'armée américaine a annoncé avoir frappé au sol 14 missiles des Houthis au Yémen dans la nuit de mercredi à jeudi afin de "protéger" la navigation dans la région. Il s’agit de la quatrième salve de tirs des Occidentaux contre ces rebelles en une semaine.

De son côté, la Russie a appelé ce jeudi les États-Unis à cesser leur "agression" contre le Yémen. "Le plus important maintenant est d'arrêter l'agression contre le Yémen, parce que plus les Américains et les Anglais bombardent, moins les Houthis voudront parlementer", a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse à Moscou.

Les Houthis veulent poursuivre leurs attaques

Les Houthis ont répondu mercredi à l'annonce de Washington en disant qu'ils poursuivraient leurs attaques. "Nous ne renoncerons pas à cibler les navires israéliens ou les navires se dirigeant vers des ports de la Palestine occupée", a déclaré leur porte-parole, Mohammed Abdelsalam, dans une interview sur la chaîne Al Jazeera.

Quelques heures plus tard, ils ont dit avoir "tiré des missiles contre le navire américain Genco Picardy dans le golfe d'Aden", selon leur porte-parole militaire, Yahya Saree. Dans un communiqué publié mercredi soir, le commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom) a indiqué que le navire avait été visé par un drone, sans faire de victimes mais provoquant de légers dommages.

En décembre 2023, les États-Unis, qui soutiennent militairement Israël, ont mis en place une force navale multinationale afin de protéger les navires de la mer Rouge, voie de transit essentielle qui représente jusqu'à 12% du commerce mondial.