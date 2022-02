Les expatriés français "dans le flou" après l'annonce du retrait du Mali

À terme, 2500 à 3000 soldats français devraient rester au Sahel. La base aérienne du Niger pourrait être renforcée, mais aussi plus à l'ouest, les positions françaises en Côte d'Ivoire et en Sénégal sous une forme plus discrète. Ce retrait rapide du Mali, au plus tard d'ici cet été, pose aussi des questions sécuritaires pour les soldats sur place alors que le sentiment anti-français s'est renforcé ces derniers mois.